Суд наложил арест на имущество нардепа-предателя Ковалева

Июль, 16 в 12:23

Суд арестовал имущество народного депутата-коллаборанта Алексея Ковалева, которого накануне объявили в розыск. Его доли в уставных капиталах трех компаний, а также банковские счета будут конфискованы в пользу государства.

По данным Государственного бюро расследований, общая стоимость корпоративных прав составляет более 4,7 млн грн.

Среди этих компаний, 100% уставного капитала которой арестованы, есть ТРК Интеррадио – украинский информационно-развлекательный 4 канал.

Сейчас смотрят

15 июля Алексею Ковалевю, подозреваемому в государственной измене, суд заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога, он также был объявлен в розыск.

Еще в апреле ГБР открыло уголовное производство против народного депутата, сотрудничающего с оккупационными войсками.

Следователи установили, что в начале июля Ковалев занял должность “замглавы” в так называемом правительстве Херсонщины.

6 июля на основании собранных улик генпрокурор объявила нардепу о подозрении.

Коллаборанту инкриминируют ч. 2 ст. 111 (государственная измена в условиях военного положения) и ч. 1 ст. 111-2 УК Украины (пособничество государству-агрессору). По этим статьям ему грозит до 15 лет или пожизненное с конфискацией имущества.

Ковалев 8 июня на своей странице в соцсети подтвердил, что сотрудничает с оккупационным режимом, отметив, что “Россия в Херсонской области надолго”.

А 22 июня в Херсоне взорвали автомобиль Алексея Ковалева. Однако после покушения нардеп-предатель выжил.

Фото: Олексій Ковальов