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Факты / Происшествия

В Славянске прогремели четыре взрыва, под завалами есть люди

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
обстріл Слов'янська

Россияне нанесли очередной вражеский удар по Славянску Донецкой области сегодня, 19 июля.

Об этом сообщил начальник Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях.

По информации главы общины, раздались четыре взрыва. В результате удара повреждены частные дома.

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Под завалами остаются люди. Есть раненые. По предварительной информации, обошлось без жертв.

Лях уточнил, что данные о пострадавших и масштабах разрушений уточняются.

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Полномасштабная война в Украине длится уже 146-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Славянская ВГА

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