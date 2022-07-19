В Славянске прогремели четыре взрыва, под завалами есть люди
Россияне нанесли очередной вражеский удар по Славянску Донецкой области сегодня, 19 июля.
Об этом сообщил начальник Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях.
По информации главы общины, раздались четыре взрыва. В результате удара повреждены частные дома.
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Под завалами остаются люди. Есть раненые. По предварительной информации, обошлось без жертв.
Лях уточнил, что данные о пострадавших и масштабах разрушений уточняются.
Полномасштабная война в Украине длится уже 146-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Славянская ВГА