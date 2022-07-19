Июль, 19 в 15:10

Российские военные нанесли удар 19 июля по центральной части Краматорска Донецкой области.

Обновлено в 15.10. В ГСЧС сообщили, что в результате обстрела в пятиэтажном многоквартирном жилом доме возник пожар на балконах на третьем и четвертом этажах.

Пожар балконов локализовали в 13.15, а в 13.37 — ликвидировали. В результате обстрела пострадали десять человек, из которых пятеро госпитализированы в больницу.

Сейчас смотрят

От ГСЧС к ликвидации последствий вражеского обстрела были привлечены 19 человек и четыре единицы техники.

Краматорский городской совет в Telegram-канале сообщал, что в результате удара есть жертвы.

Сейчас на месте работают специалисты взрывотехнических служб, спасатели. Прибывшие на место работники ГСЧС ликвидируют пожары и оказывают помощь людям.

Руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что по предварительной информации, россияне ударили по Краматорску авиационными ракетами.

— Сейчас известно по меньшей мере об одном погибшем гражданском. В жилых многоэтажках, оказавшихся в эпицентре удара, начались пожары, — уточнил Кириленко.

Более подробную информацию он обещал сообщить впоследствии.

Утром 19 июля россияне также обстреляли город. Городской голова Краматорска Александр Гончаренко сообщил, что россияне ударили по заводам.

— Уничтожают нашу промышленность, — отметил он.

Полномасштабная война в Украине длится уже 146-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Джерело: Краматорский городской совет

Фото: Павел Кириленко