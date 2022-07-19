Липень, 19 в 14:45

Росіяни завдали чергового ворожого удару по Слов’янську Донецької області сьогодні, 19 липня.

Про це повідомив начальник Слов’янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.

За інформацією очільника громади, пролунало чотири вибухи. Внаслідок удару пошкоджено приватні будинки.

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Під завалами залишаються люди. Є поранені. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв.

Лях уточнив, що дані щодо постраждалих та масштаби руйнувань наразі уточнюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 146-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Слов’янська ВЦА