У Слов’янську пролунали чотири вибухи, під завалами є люди
Росіяни завдали чергового ворожого удару по Слов’янську Донецької області сьогодні, 19 липня.
Про це повідомив начальник Слов’янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.
За інформацією очільника громади, пролунало чотири вибухи. Внаслідок удару пошкоджено приватні будинки.
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Під завалами залишаються люди. Є поранені. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв.
Лях уточнив, що дані щодо постраждалих та масштаби руйнувань наразі уточнюються.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 146-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Слов’янська ВЦА