Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

У Слов’янську пролунали чотири вибухи, під завалами є люди

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
обстріл Слов'янська

Росіяни завдали чергового ворожого удару по Слов’янську Донецької області сьогодні, 19 липня.

Про це повідомив начальник Слов’янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.

За інформацією очільника громади, пролунало чотири вибухи. Внаслідок удару пошкоджено приватні будинки.

Зараз дивляться

Під завалами залишаються люди. Є поранені. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв.

Лях уточнив, що дані щодо постраждалих та масштаби руйнувань наразі уточнюються.

Читайте
У Краматорську ліквідували пожежу внаслідок обстрілу, 10 людей постраждали

Повномасштабна війна в Україні триває вже 146-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Слов’янська ВЦА

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка