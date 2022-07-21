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Факты / Происшествия

В двух районах Харькова раздались взрывы во время воздушной тревоги

Юля Захарченко, редактор ленты
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В двух районах Харькова раздались взрывы во время воздушной тревоги
Фото: ГСЧС

В двух районах Харькова раздались взрывы во время воздушной тревоги. В частности, взрывы услышали жители Немышлянского и Салтовского районов.

В Харьковской области началась воздушная тревога в 22.32, то есть длится уже более 30 минут.

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