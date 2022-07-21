В двух районах Харькова раздались взрывы во время воздушной тревоги
Требует проверки
Фото: ГСЧС
В двух районах Харькова раздались взрывы во время воздушной тревоги. В частности, взрывы услышали жители Немышлянского и Салтовского районов.
В Харьковской области началась воздушная тревога в 22.32, то есть длится уже более 30 минут.
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