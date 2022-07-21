У двох районах Харкова пролунали вибухи під час повітряної тривоги
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Фото: ДСНС
У двох районах Харкова пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Зокрема, вибухи почули жителі Немишлянського та Салтівського районів.
У Харківській області розпочалась повітряна тривога о 22.32, тобто триває вже понад 30 хвилин.
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