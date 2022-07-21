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Факти / Надзвичайні події

У двох районах Харкова пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
У двох районах Харкова пролунали вибухи під час повітряної тривоги
Фото: ДСНС

У двох районах Харкова пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Зокрема, вибухи почули жителі Немишлянського та Салтівського районів.

У Харківській області розпочалась повітряна тривога о 22.32, тобто триває вже понад 30 хвилин.

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Російські війська постійно обстрілюють Харків. Лише за сьогодні загинуло троє людей, серед яких 13-річний хлопчик. Стан 15-річної сестри померлого підлітка тяжкий.

Постраждалі від сьогоднішнього обстрілу Харкова перебувають в лікарні. Медики надають всю необхідну допомогу.

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