Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

Террор беззащитных детей: Синегубов о постоянных обстрелах Харькова и области

Юля Захарченко, редактор ленты
Террор беззащитных детей: Синегубов о постоянных обстрелах Харькова и области
Фото: ГСЧС

В результате обстрела Харькова погибли три человека, среди которых 13-летний мальчик. Состояние 15-летней сестры умершего подростка тяжелое. Пострадавшие находятся в больнице, где медики оказывают им необходимую помощь.

Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его словам, российские войска весь день обстреливают города и села области из артиллерии и ракетных систем залпового огня.

– Россияне совершают настоящий террор, сознательно обстреливая мирное население. Успехов на фронте у них нет, поэтому все, что им остается, это “вести бой” с беззащитными детьми, — констатирует глава Харьковской ОВА.

По предварительной информации, в результате вражеских обстрелов пятеро мирных жителей ранены в Чугуевском районе. В Богодуховском районе погиб мужчина, еще двое жителей ранены. В Изюмском районе также ранен один человек.

Сейчас смотрят

Читайте
Армия РФ пытается штурмовать в районе Берестового и на подступах к Углегорской ТЭС

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка