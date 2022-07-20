Июль, 20 в 19:32

В результате обстрела Харькова погибли три человека, среди которых 13-летний мальчик. Состояние 15-летней сестры умершего подростка тяжелое. Пострадавшие находятся в больнице, где медики оказывают им необходимую помощь.

Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его словам, российские войска весь день обстреливают города и села области из артиллерии и ракетных систем залпового огня.

– Россияне совершают настоящий террор, сознательно обстреливая мирное население. Успехов на фронте у них нет, поэтому все, что им остается, это “вести бой” с беззащитными детьми, — констатирует глава Харьковской ОВА.

По предварительной информации, в результате вражеских обстрелов пятеро мирных жителей ранены в Чугуевском районе. В Богодуховском районе погиб мужчина, еще двое жителей ранены. В Изюмском районе также ранен один человек.

Сейчас смотрят