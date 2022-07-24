Даже не оставили форсунки: в Мариуполе оккупанты украли фонтан

Июль, 24 в 18:04

В Мариуполе российские военные украли из Театрального сквера фонтан вместе с форсунками для разбрызгивания воды. Оккупанты продолжают мародерить в разбомбленном украинском городе.

Об этом заявил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, именно по этому фонтану пробежал президент Украины Владимир Зеленский до того, как Мариуполь оказался под оккупацией российской армии.

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Петр Андрющенко обнародовал видео рабочего фонтана в Мариуполе до того, как Российская Федерация совершила полномасштабное вторжение в Украину.