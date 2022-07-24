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Факти / Надзвичайні події

Навіть не залишили форсунки: у Маріуполі окупанти вкрали фонтан

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Навіть не залишили форсунки: у Маріуполі окупанти вкрали фонтан
Фото: Depositphotos

У Маріуполі російські військові викрали з Театрального скверу фонтан разом із форсунками для розприскування води. Окупанти продовжують мародерити у розбомбленому українському місті.

Про це заявив радник міського глави Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, саме через цей фонтан пробіг президент України Володимир Зеленський до того, як Маріуполь опинився під окупацією російської армії.

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Петро Андрющенко оприлюднив відео робочого фонтану в Маріуполі до того, як Російська Федерація здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.

Фото: Петро Андрющенко

– Ось згадка, як воно було при Україні. Люди. Фонтани. Життя. І як воно стало з приходом Росії. Руїни, смерть та мародерство, – зауважив радник мера Маріуполя.

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