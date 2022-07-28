Июль, 28 в 18:11

В Херсонской области сообщили о подозрении двум украинцам в коллаборационизме. Им может грозить тюремное заключение до 10 лет с конфискацией имущества.

По данным Офиса генерального прокурора, житель Херсона занял псевдодолжность “главы ВГА Голопристанской городской территориальной общины Скадовского района Херсонской области”. Он назначал глав сельских администраций на подведомственной территории.

Еще одна местная жительница заняла должность “первого заместителя главы ВГА Голопристанской городской территориальной общины Скадовского района Херсонской области”. Коллаборанты активно агитируют в поддержку российского агрессора среди работников педагогических коллективов на Херсонщине.

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Двоим украинцам заочно сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины), за которое предусмотрено тюремное заключение до 10 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью до 15 лет и возможной конфискацией имущества. Сейчас продолжается досудебное расследование.