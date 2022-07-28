Июль, 28 в 17:50

В Харькове разоблачили гражданина, который поспособствовал выдаче украинского паспорта с пропиской в ​​Донецке российскому диверсанту. Мужчина оценил свои услуги на сумму $4 тыс. Гражданин России успел передать фотографии и первую часть денег – около $3 тыс.

По данным Офиса генерального прокурора, харьковчанин ранее работал налоговиком в Донецке, поэтому повлиял через свои связи на лиц, уполномоченных принимать решение об изготовлении и выдаче украинского паспорта.

Мужчину разоблачили во время передачи документа гражданину России в городе Желтые Воды (Днепропетровская область).

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