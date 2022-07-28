Липень, 28 в 18:11

У Херсонській області повідомили про підозру двом українцям у колабораціонізмі. Їм може загрожувати тюремне ув’язнення до 10 років з конфіскацією майна.

За даними Офісу генерального прокурора, житель Херсона обійняв псевдопосаду “очільника ВЦА Голопристанської міської територіальної громади Скадовського району Херсонської області”. Він призначав глав сільських адміністрацій на підвідомчій території.

Ще одна місцева мешканка обійняла посаду “першого заступника очільника ВЦА Голопристанської міської територіальної громади Скадовського району Херсонської області”. Колаборанти активно агітують на підтримку російського агресора серед працівників педагогічних колективів на Херсонщині.

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Двом українцям заочно повідомили про підозру в колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України), за яку передбачено тюремне ув’язнення до 10 років з позбавленням права займатися певною діяльністю до 15 років та можливою конфіскацією майна. Наразі триває досудове розслідування.