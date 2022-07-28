Липень, 28 в 17:50

У Харкові викрили громадянина, який посприяв видачі українського паспорта з пропискою у Донецьку російському диверсанту. Чоловік оцінив свої послуги на суму $4 тис. Громадянин Росії встиг передати фотокартки та першу частину грошей – близько $3 тис.

За даними Офісу генерального прокурора, харків’янин раніше працював податківцем у Донецьку, тому вплинув через свої зв’язки на осіб, уповноважених ухвалювати рішення про виготовлення та видання українського паспорта.

Чоловіка викрили під час передавання документа громадянину Росії у місті Жовті Води (Дніпропетровська область).

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