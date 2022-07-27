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Требовал 10 тыс. грн за “освобождение украинского военного из плена”: в Киеве разоблачили мошенника

Юля Захарченко, редактор ленты
Требовал 10 тыс. грн за “освобождение украинского военного из плена”: в Киеве разоблачили мошенника
Фото: Прокуратура Киева

В Киеве разоблачили 37-летнего мужчину, который под предлогом “освобождения украинского военного из плена” завладел деньгами его жены. Когда злоумышленник отбывал наказание в Одесской исправительной колонии, то увидел в соцсетях сообщение о розыске нашего защитника.

Семья бойца предлагала вознаграждение за информацию о местонахождении пропавшего военного ВСУ. Делец позвонил жене воина и заявил, что ее муж якобы находится в плену.

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Мошенник пообещал женщине за 10 тыс. грн спасти военного и вывезти бойца на подконтрольную территорию Украины. Его жена доверилась злоумышленнику и направила на банковскую карту аванс, однако после этого правонарушитель перестал выходить на связь.

В исправительной колонии в камере мошенника во время обысков изъяли мобильный телефон и SIM-карту, с которой он звонил жене военного. Уроженцу Донецкой области сообщили о подозрении (по ч. 2 ст. 190 УК Украины). Сейчас следствие продолжается.

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Источник: Прокуратура Киева
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