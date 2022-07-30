Брал по $3,5 тыс. за “услугу”: в Киеве делец переправлял мужчин за границу

Июль, 30 в 12:58

В Киеве задержали гражданина, организовавшего незаконную схему пересечения через границу мужчин призывного возраста. Он снабжал “клиентов” поддельными документами, среди которых были письма об обучении в зарубежных высших заведениях. Свои услуги он оценивал в $3,5 тыс. с одного человека.

По данным следствия, за “помощью” мужчины обратилось почти 20 украинцев. Дельца задержали в Киеве во время передачи полного пакета фейковых документов.

В отношении лиц, воспользовавшихся услугами, планируют принять решение правоохранительные органы. В Службе безопасности Украины задокументировали получение задатка – около $1,5 тыс.

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Во время обысков по месту жительства мужчины изъяли поддельные документы, компьютерное оборудование и средства связи, в которых нашли доказательства.

Гражданину сообщили о подозрении по факту незаконной переправки лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины), за которое предусмотрено тюремное заключение до девяти лет с лишением права заниматься определенной деятельностью до трех лет и конфискацией имущества.