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Факты / Украина / Общество

Цена самолета от $11 млн: ВСУ сбили очередной бронированный штурмовик Су-25 россиян

Юля Захарченко, редактор ленты
Цена самолета от $11 млн: ВСУ сбили очередной бронированный штурмовик Су-25 россиян
Фото: Depositphotos

В Донецкой области украинские десантники сбили очередной бронированный штурмовик Су-25 российской армии из переносного зенитно-ракетного комплекса Игла. Приблизительная стоимость такого самолета — около $11 млн.

Об этом сообщает 25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада, которая входит в состав Десантно-штурмовых войск ВСУ.

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— Хорошее субботнее утро, Украина! Очередной вражеский Су-25 “долетался”. Вчера, 29 июля, в Донецкой области Сечеславские десантники из ПЗРК Игла сбили бронированный штурмовик оккупантов! Не останавливаемся! Слава Украине, – говорится в сообщении.

25 июля стало известно об уничтожении еще одного вражеского Су-25 Грач – одноместного бронированного дозвукового штурмовика, предназначенного для оказания авиационной поддержки в зоне боевых действий и уничтожения объектов с заданными координатами.

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