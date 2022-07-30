Брав по $3,5 тис. за “послугу”: у Києві ділок переправляв чоловіків за кордон

Липень, 30 в 12:58

У Києві затримали громадянина, який організував незаконну схему перетину через кордон чоловіків призовного віку. Він забезпечував “клієнтів” підробленими документами, серед яких були листи про навчання у закордонних вищих закладах. Свої послуги він оцінював у $3,5 тис. з однієї людини.

За даними слідства, за “допомогою” чоловіка звернулося майже 20 українців. Ділка затримали у Києві під час передавання повного пакету фейкових документів.

Щодо осіб, які скористалися послугами, планують ухвалити рішення правоохоронні органи. У Службі безпеки України задокументували отримання завдатку – близько $1,5 тис.

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Під час обшуків за місцем проживання чоловіка вилучили готові підроблені документи, комп’ютерне обладнання та засоби зв’язку, в яких знайшли докази.

Громадянину повідомили про підозру за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України), за яке передбачено тюремне ув’язнення до дев’яти років з позбавленням права займатися певною діяльністю до трьох років та конфіскацією майна.