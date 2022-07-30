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Хотел ввести стандарты образования РФ: в Купянске коллаборанту сообщили о подозрении

Юля Захарченко, редактор ленты
Хотел ввести стандарты образования РФ: в Купянске коллаборанту сообщили о подозрении
Фото: Офис генпрокурора

В Харьковской области псевдопедагогу временно оккупированного Купянска сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности. Мужчина согласился добровольно сотрудничать с врагом.

По данным Офиса генерального прокурора, в марте мужчина занял псевдопост “начальника отдела образования Купянского района” в так называемой “временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области”.

В это время коллаборант съездил в оккупированную часть Луганской области. Он хотел получить “ценные” указания о введении стандартов российского образования на захваченных территориях Украины.

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Источник: Офис генпрокурора
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