Хотів запровадити стандарти освіти РФ: у Куп’янську колаборанту повідомили про підозру

Липень, 30 в 15:39

У Харківській області псевдоосвітянину тимчасово окупованого Куп’янська повідомили про підозру в колабораційній діяльності. Чоловік погодився добровільно співпрацювати з ворогом.

За даними Офісу генерального прокурора, у березні чоловік обійняв псевдопосаду “начальника відділу освіти Куп’янського району» у так званій «тимчасовій цивільній адміністрації Куп‘янського району Харківської області”.

У цей час колаборант з’їздив до окупованої частини Луганської області. Він хотів отримати “цінні” вказівки про запровадження стандартів російської освіти на захоплених територіях України.

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Українцю заочно повідомили про підозру в колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України), за яку передбачено до 10 років тюремного ув’язнення з позбавленням права займатися певною діяльністю до 15 років та можливою конфіскацією майна. Триває досудове розслідування.