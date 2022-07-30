Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

Хотів запровадити стандарти освіти РФ: у Куп’янську колаборанту повідомили про підозру

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Хотів запровадити стандарти освіти РФ: у Куп’янську колаборанту повідомили про підозру
Фото: Офіс генпрокурора

У Харківській області псевдоосвітянину тимчасово окупованого Куп’янська повідомили про підозру в колабораційній діяльності. Чоловік погодився добровільно співпрацювати з ворогом.

За даними Офісу генерального прокурора, у березні чоловік обійняв псевдопосаду “начальника відділу освіти Куп’янського району» у так званій «тимчасовій цивільній адміністрації Куп‘янського району Харківської області”.

У цей час колаборант з’їздив до окупованої частини Луганської області. Він хотів отримати “цінні” вказівки про запровадження стандартів російської освіти на захоплених територіях України.

Зараз дивляться

Українцю заочно повідомили про підозру в колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України), за яку передбачено до 10 років тюремного ув’язнення з позбавленням права займатися певною діяльністю до 15 років та можливою конфіскацією майна. Триває досудове розслідування.

Читайте
Агітують за ворога: у Херсонській області викрили ще двох колаборантів

Джерело: Офіс генпрокурора
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка