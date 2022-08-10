Август, 10 в 15:43

В Винницкой области слышны взрывы. Об этом сообщают корреспонденты Общественного.

Официальной информации пока нет. Однако в Винницкой области в 15:03 была объявлена воздушная тревога.

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Напомним, 7 августа в Винницкой области прогремел ряд взрывов. Были зафиксированы прилеты нескольких ракет по военным объектам.

Позже стало известно, что 7 августа при обстреле российские военные применили гиперзвуковые ракеты воздушного базирования Х-47М Кинжал.

По информации командования Воздушных сил ВСУ, это новейший тип ракет, которые есть на вооружении в России. Основным носителем ракет этого типа является истребитель МиГ-31, также могут использоваться бомбардировщики Ту-22М3 и Ту-160.

Больше о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.