Не ворожа атака: названо причину вибухів на Вінниччині
У Вінницькій області чутно вибухи. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
Оновлено о 16.08. Вибух, який чули вінничани, пов’язаний із підривними роботами на Писарівському кар’єрі.
Про це Суспільному повідомив голова Калинівської громади Василь Поліщук. За його словами, вибух співпав із повітряною тривогою.
Оновлено о 15.43. У Вінницькій області о 15.03 була оголошена повітряна тривога.
Нагадаємо, 7 серпня у Вінницькій області прогриміла низка вибухів. Було зафіксовано прильоти декількох ракет по військових об’єктах.
Пізніше стало відомо, що 7 серпня під час обстрілу російські військові застосували гіперзвукові ракети повітряного базування Х-47М Кинджал.
За інформацією командування Повітряних сил ЗСУ, це найновіший тип ракет, які має на озброєнні Росія. Основним носієм ракет цього типу є винищувач МіГ-31, також можуть застосовуватись бомбардувальники Ту-22М3 та Ту-160.
Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.