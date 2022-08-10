Серпень, 10 в 16:08

У Вінницькій області чутно вибухи. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Оновлено о 16.08. Вибух, який чули вінничани, пов’язаний із підривними роботами на Писарівському кар’єрі.

Про це Суспільному повідомив голова Калинівської громади Василь Поліщук. За його словами, вибух співпав із повітряною тривогою.

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Оновлено о 15.43. У Вінницькій області о 15.03 була оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо, 7 серпня у Вінницькій області прогриміла низка вибухів. Було зафіксовано прильоти декількох ракет по військових об’єктах.

Пізніше стало відомо, що 7 серпня під час обстрілу російські військові застосували гіперзвукові ракети повітряного базування Х-47М Кинджал.

За інформацією командування Повітряних сил ЗСУ, це найновіший тип ракет, які має на озброєнні Росія. Основним носієм ракет цього типу є винищувач МіГ-31, також можуть застосовуватись бомбардувальники Ту-22М3 та Ту-160.

Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.