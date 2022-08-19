Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

В Крыму на военном аэродроме Бельбек во второй раз прогремел ряд взрывов

Юля Захарченко, редактор ленты
Вибух
Фото: Depositphotos

На территории Крымского полуострова в Севастополе на военном аэродроме Бельбек раздались мощные взрывы.

Обновлено в 22:47. Сообщается о повторных взрывах в районе Бельбека (Крым).

Сейчас смотрят

Обновлено в 22:20. В Вооруженных силах Украины подтвердили информацию о ряде взрывов на территории Севастополя.

– Севастополь. Слышны взрывы. В районе Бельбека, там военная авиабаза. Какая дальность до Бельбека? Что за взрывы? Приблизительно 300 км. Хлопок, — отметили в ВСУ.

Российские СМИ сообщают, что в районе аэродрома было слышно сирену, люди видели машины работников МЧС России, направлявшиеся туда.

— Ну интересно, а зачем куда-то едут МЧС, там же четко и без разрушений работает ПВО? Странные вещи, – обратили внимание украинские бойцы.

Читайте
В Новой Каховке и Керчи прогремели мощные взрывы

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка