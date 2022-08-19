Август, 18 в 22:48

На территории Крымского полуострова в Севастополе на военном аэродроме Бельбек раздались мощные взрывы.

Обновлено в 22:47. Сообщается о повторных взрывах в районе Бельбека (Крым).

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Обновлено в 22:20. В Вооруженных силах Украины подтвердили информацию о ряде взрывов на территории Севастополя.

– Севастополь. Слышны взрывы. В районе Бельбека, там военная авиабаза. Какая дальность до Бельбека? Что за взрывы? Приблизительно 300 км. Хлопок, — отметили в ВСУ.

Российские СМИ сообщают, что в районе аэродрома было слышно сирену, люди видели машины работников МЧС России, направлявшиеся туда.

— Ну интересно, а зачем куда-то едут МЧС, там же четко и без разрушений работает ПВО? Странные вещи, – обратили внимание украинские бойцы.