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Факти / Надзвичайні події

У Криму на військовому аеродромі Бельбек вдруге прогриміла низка вибухів

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Вибух
Фото: Depositphotos

На території Кримського півострова у Севастополі на військовому аеродромі Бельбек пролунали потужні вибухи.

Оновлено о 22:47. Повідомляється про повторні вибухи в районі Бельбеку (Крим).

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Оновлено о 22:20. У Збройних силах України підтвердили інформацію про низку вибухів на території Севастополя.

– Севастополь. Чутно вибухи. У районі Бельбеку, там військова авіабаза. Яка дальність до Бельбеку? Що за вибухи? Приблизно 300 км. Бавовна, – наголосили у ЗСУ.

Російські ЗМІ повідомляють, що у районі аеродрому було чути сирену, люди бачили машини працівників МЧС Росії, які прямували туди.

– Ну цікаво, а навіщо кудись їдуть МСЧ, там же чітко і без руйнувань працює ППО? Дивні речі, – звернули увагу українські бійці.

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