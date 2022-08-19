В Сакском районе пронесся мощный смерч
Фото: Pixabay
В Сакском районе в оккупированном Крыму отдыхающие сняли мощный смерч.
Несмотря на то, что вихрь был высотой в несколько десятков метров и двигался очень быстро, людей это не испугало, и они вышли на улицу снимать стихию на видео.
Смерч поднимал в воздух песок и буквально сметал все на своем пути.
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Украинцы в соцсетях шутят, что, кроме большого количество “хлопка” в последние недели, это еще один знак для россиян бежать из Крыма.
По предварительной информации, никто не пострадал, однако вихрь повредил несколько автомобилей и ферму.
Накануне сообщалось, что на территории Крымского полуострова в Севастополе на аэродроме Бельбек раздались мощные взрывы.