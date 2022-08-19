У Сакському районі пронісся потужний смерч
Фото: Pixabay
У Сакському районі в окупованому Криму відпочивальники зафільмували потужний смерч.
Попри те, що вихор був заввишки кілька десятків метрів та рухався дуже швидко, людей це не налякало, і вони вийшли на вулицю знімати стихію на відео.
Смерч підіймав у повітря пісок і буквально змітав усе на своєму шляху.
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Українці в соцмережах жартують, що окрім великої кількості “бавовни” останніми тижнями, це ще один знак для росіян тікати з Криму.
За попередньою інформацією, ніхто не постраждав, проте вихор пошкодив кілька автівок та ферму.
Напередодні повідомлялося, що на території Кримського півострова у Севастополі на аеродромі Бельбек пролунали потужні вибухи.