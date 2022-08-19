Серпень, 19 в 10:49

У Сакському районі в окупованому Криму відпочивальники зафільмували потужний смерч.

Попри те, що вихор був заввишки кілька десятків метрів та рухався дуже швидко, людей це не налякало, і вони вийшли на вулицю знімати стихію на відео.

Смерч підіймав у повітря пісок і буквально змітав усе на своєму шляху.

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Українці в соцмережах жартують, що окрім великої кількості “бавовни” останніми тижнями, це ще один знак для росіян тікати з Криму.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав, проте вихор пошкодив кілька автівок та ферму.

Напередодні повідомлялося, що на території Кримського півострова у Севастополі на аеродромі Бельбек пролунали потужні вибухи.