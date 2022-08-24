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Факты / Происшествия

В Черниговской и Винницкой областях удачно сработало ПВО

Марта Бондаренко, редактор ленты
В Черниговской и Винницкой областях удачно сработало ПВО
Фото: Генштаб ВСУ

Сегодня, 24 августа, во время воздушной тревоги в Черниговской и Винницкой областях успешно сработала наша противовоздушная оборона.

Об этом сообщают Факты ICTV со ссылкой на главу Винницкой ОВА Сергея Борзова и Оперативное командование Север.

Так, на территории Черниговской области наши воины уничтожили вражеский беспилотник. А в Винницкой области, по словам Сергея Борзова, уничтожен воздушный объект.

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В обоих случаях подробности обещают чуть позже.

Кроме того, есть сообщения об удачной работе ПВО и Сумской области.

Сегодня около 15:00 армия РФ нанесла ракетный удар по Синельниковскому району Днепропетровской области. Сообщается о попадании в частный дом. Из-под завалов извлекли двоих детей, они живы.

Источник: ОК Север, Сергей Борзов

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