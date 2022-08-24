Серпень, 24 в 16:37

Сьогодні, 24 серпня, під час повітряної тривоги на Чернігівщині та Вінничині успішно спрацювала наша протиповітряна оборона.

Про це повідомляють Факти ICTV із посиланням на голову Вінницької ОВА Сергія Борзова та Оперативне командування Північ.

Так, на території Чернігівської області наші воїни знищили ворожий безпілотник. А На Вінничині, за словами Сергія Борзова, знищено повітряний об’єкт.

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В обох випадках подробиці обіцяють трохи згодом.

Крім того, є повідомлення про роботу владу ППО і на Сумщині.

Сьогодні близько 15:00 армія РФ завдала ракетного удару по Синельниківському району на Дніпропетровщині. Повідомляється про влучання у приватний будинок. З-під завалів дістали двох дітей, вони живі.

Джерело: ОК Північ, Сергій Борзов