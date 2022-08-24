Август, 24 в 15:51

Российские военные нанесли ракетный удар по Синельниковскому району на Днепропетровщине. Это произошло около 15:00.

Ракета попала в частный дом. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, под завалами оказались двое детей. Их эвакуировали, они живы.

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Ночью 24 августа российские военные били ракетами, Градами и Ураганами по Днепропетровской области.

Оккупанты обстреляли Днепровский, Никопольский и Криворожский районы. В Днепровский район прилетели две вражеские ракеты Х-22.

Никопольский район россияне четыре раза обстреляли из тяжелой артиллерии и Градов. Карповскую и Широковскую общины Криворожского района россияне обстреляли из Ураганов.

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