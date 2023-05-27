Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Во время вручения Зеленскому премии Карла Великого произошел казус — что случилось
Вступление Украины в ЕС будет означать, что Турция никогда не станет членом блока — Politico
Срочно
Во Львове слышны взрывы — ОВА сообщила подробности
В Запорожье на рынке напали на военных: один воин получил ножевое ранение
Срочно
Над Львовской областью ночью приземлили пять дронов – ОВА
Общество
Лариса Божко, журналістка розділу Здоров’я

Уровень радиации в Украине и Киеве – онлайн-карта

радиация
Фото: Depositphotos

26 мая в ГУР сообщили, что оккупанты собираются сымитировать удар по объектам Запорожской АЭС и в дальнейшем обвинить в этом Украину.

Стоит отметить, что самого начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины и захвата Чернобыльской и Запорожской АЭС возникла ядерная угроза, нависшая над Европой и всем миром.

– Из-за террористических действий оккупантов вопрос радиационной безопасности сегодня снова стоит перед миром достаточно остро, – прокомментировал и. о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец. – Все мы уже знаем, какими могут быть последствия аварий на объектах атомной энергетики. Конечно, это вызывает беспокойство у украинцев, граждан других стран, любого адекватного человека.

Карта радиационного фона онлайн

В таких условиях существует очень высокий запрос на актуальную информацию о состоянии радиационного фона в Украине, где ведутся ожесточенные боевые действия. Поэтому многие люди каждый день ищут информацию об уровне радиации и радиационном загрязнении по всему миру.

Чтобы общество получало максимум правдивой информации и чтобы население могло своевременно получить защиту, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов вместе с ГО SaveDnipro на Saveecobot собрали данные на единственной карте радиационного фона в Украине. На ней отображаются замеры по всем точкам контроля, размещенным по всей стране.

Это стало возможным благодаря сотрудничеству Министерства здравоохранения Украины, Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины, Укргидрометцентра, органов местной власти и субъектов хозяйствования.

Карта пожаров в Украине онлайн

Собранные на единственной онлайн-карте актуальные данные позволят избежать информационного вакуума и дать обществу максимум достоверной информации.

Данные собираются каждый день специалистами автоматически или вручную, даже в наиболее опасных населенных пунктах. Сегодня существует 514 точек замеров по всей стране.

Государственные системы:

  • МОЗ Украины — 263;
  • Укргидрометцентр — 175;
  • ГСЧС — 1;
  • Экотест – 1;
  • Департамент экологии и природных ресурсов Киевской ОГА — 13.
Читайте также
Пострадает до 1 млн человек: чем грозит Украине и миру катастрофа на ЗАЭС
Уровень радиации в Украине и Киеве – онлайн-карта

Частные системы:

  • Экосити — 51;
  • uRADMonitor — 3;
  • ДТЭК — 6;
  • АО Криворожский железорудный комбинат — 1.

Узнать точный уровень фона в любом украинском городе и вообще в Украине можно с телефона.

Источник: SaveEcoBot

Карта, Радіація, ЧАЕС, Ядерна зброя
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В ISW рассказали, повлечет ли эскалацию размещение ядерного оружия РФ в Беларуси
Лукашенко і Путін
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 26.05.2023
карта бойових дій на 28.04.2023
Российское ядерное оружие уже направляется в Беларусь — Лукашенко
Уровень радиации в Украине и Киеве – онлайн-карта
Карта боевых действий на 25.05.2023 – ситуация на фронте
Бої на фронті
Карта боевых действий на 24.05.2023 – ситуация на фронте
Бої на фронті
Видео
ЗРК Стрела-10: как советский комплекс стоит на страже Украины

Силы противовоздушной обороны не только обороняют от атак врага мирные населенные пункты, но и работают непосредственно на передовой. Военные маскируют систему ПВО, применяемую для уничтожения воздушных целей на малых высотах.

Артур Свинаренко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (26.05.2023)
Уровень радиации в Украине и Киеве – онлайн-карта
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (26.05.2023)
Уровень радиации в Украине и Киеве – онлайн-карта
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (26.05.2023)
Уровень радиации в Украине и Киеве – онлайн-карта
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (26.05.2023)
Уровень радиации в Украине и Киеве – онлайн-карта
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь