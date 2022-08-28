У Київській області загорівся торф: жителям радять зачинити вікна вдома
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У Вишгородському районі під Києвом загорівся торф, внаслідок чого з’явилася сильна задимленість в області та столиці.
Місцевим жителям та киянам, особливо з Оболонського району, рекомендують зачинити вікна та обмежити перебування на вулиці.
На місці пожежі працює бригада рятувальників. Фахівці нагадують, що робити у разі сильної задимленості:
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- обмежити перебування на відкритому повітрі;
- дітям і вагітним жінкам варто відмовитися від тривалих прогулянок;
- зачиняти вікна, особливо вночі та вранці;
- у разі відкриття вікон завішувати кватирки зволоженою тканиною та періодично її змінювати;
- ввімкнути системи очищення повітря;
- проводити вологе прибирання;
- поставити у житлі місткості з водою, щоб підвищити вологість повітря;
- збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих.
Для відшкодування втрати солей та мікроелементів фахівці рекомендують пити підсолену та мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі.
Якщо з’явилася задишка, кашель або безсоння, тоді необхідно якомога швидше звернутися до лікаря для надання кваліфікованої медичної допомоги.