Серпень, 28 в 18:26

У Вишгородському районі під Києвом загорівся торф, внаслідок чого з’явилася сильна задимленість в області та столиці.

Місцевим жителям та киянам, особливо з Оболонського району, рекомендують зачинити вікна та обмежити перебування на вулиці.

На місці пожежі працює бригада рятувальників. Фахівці нагадують, що робити у разі сильної задимленості:

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обмежити перебування на відкритому повітрі;

дітям і вагітним жінкам варто відмовитися від тривалих прогулянок;

зачиняти вікна, особливо вночі та вранці;

у разі відкриття вікон завішувати кватирки зволоженою тканиною та періодично її змінювати;

ввімкнути системи очищення повітря;

проводити вологе прибирання;

поставити у житлі місткості з водою, щоб підвищити вологість повітря;

збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих.

Для відшкодування втрати солей та мікроелементів фахівці рекомендують пити підсолену та мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі.

Якщо з’явилася задишка, кашель або безсоння, тоді необхідно якомога швидше звернутися до лікаря для надання кваліфікованої медичної допомоги.