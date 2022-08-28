Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

У Київській області загорівся торф: жителям радять зачинити вікна вдома

Юля Захарченко, редакторка стрічки
У Київській області загорівся торф: жителям радять зачинити вікна вдома
Фото: Depositphotos

У Вишгородському районі під Києвом загорівся торф, внаслідок чого з’явилася сильна задимленість в області та столиці.

Місцевим жителям та киянам, особливо з Оболонського району, рекомендують зачинити вікна та обмежити перебування на вулиці.

На місці пожежі працює бригада рятувальників. Фахівці нагадують, що робити у разі сильної задимленості:

Зараз дивляться
  • обмежити перебування на відкритому повітрі;
  • дітям і вагітним жінкам варто відмовитися від тривалих прогулянок;
  • зачиняти вікна, особливо вночі та вранці;
  • у разі відкриття вікон завішувати кватирки зволоженою тканиною та періодично її змінювати;
  • ввімкнути системи очищення повітря;
  • проводити вологе прибирання;
  • поставити у житлі місткості з водою, щоб підвищити вологість повітря;
  • збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих.

Для відшкодування втрати солей та мікроелементів фахівці рекомендують пити підсолену та мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі.

Якщо з’явилася задишка, кашель або безсоння, тоді необхідно якомога швидше звернутися до лікаря для надання кваліфікованої медичної допомоги.

Читайте
Рівень радіації в Україні та Києві - онлайн-карта

Джерело: КМДА
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка