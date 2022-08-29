Август, 29 в 19:57

В Ивано-Франковской области 47-летний мужчина во время семейной ссоры тяжело ранил ножом свою жену. Женщина получила проникающее ранение живота. После этого она оказалась в реанимации, где находится уже вторые сутки.

Также подозреваемый травмировал свою 15-летнюю дочь, сбежавшую через балкон вместе с 7-летней сестренкой. Старшей дочери врачи зашили рану, меньшая, к счастью, не пострадала.

Детям пришлось бежать через балкон на улицу, а вскоре сама женщина вырвалась от мужчины.

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Сам же нападавший после ссоры скрылся с места преступления, но полицейские благодаря принятым мерам в течение нескольких часов разыскали его на одной из улиц Ивано-Франковска и задержали. Мужчине грозит до 8 лет тюрьмы.

Дети убегали через балкон: в Ивано-Франковске мужчина во время ссоры порезал жену и дочь / 4 фотографии

Источник: ГУ Нацполиции в Ивано-Франковской области

Фото: ГУ Нацполиции в Ивано-Франковской области