Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

Дети убегали через балкон: в Ивано-Франковске мужчина во время ссоры порезал жену и дочь

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Дети убегали через балкон: в Ивано-Франковске мужчина во время ссоры порезал жену и дочь

В Ивано-Франковской области 47-летний мужчина во время семейной ссоры тяжело ранил ножом свою жену. Женщина получила проникающее ранение живота. После этого она оказалась в реанимации, где находится уже вторые сутки.

Также подозреваемый травмировал свою 15-летнюю дочь, сбежавшую через балкон вместе с 7-летней сестренкой. Старшей дочери врачи зашили рану, меньшая, к счастью, не пострадала.

Детям пришлось бежать через балкон на улицу, а вскоре сама женщина вырвалась от мужчины.

Сейчас смотрят

Сам же нападавший после ссоры скрылся с места преступления, но полицейские благодаря принятым мерам в течение нескольких часов разыскали его на одной из улиц Ивано-Франковска и задержали. Мужчине грозит до 8 лет тюрьмы.

Дети убегали через балкон: в Ивано-Франковске мужчина во время ссоры порезал жену и дочь / 4 фотографии
Читайте
С завязанными руками и заклеенными глазами: на Черниговщине военный РФ держал женщину в плену

Источник: ГУ Нацполиции в Ивано-Франковской области

Фото: ГУ Нацполиции в Ивано-Франковской области

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка