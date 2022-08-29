Серпень, 29 в 19:57

В Івано-Франківській області 47-річний чоловік під час родинної сварки тяжко поранив ножем свою дружину. Жінка отримала проникаюче поранення живота. Після цього вона опинилась в реанімації, де перебуває вже другу добу.

Також підозрюваний травмував свою 15-річну дочку, яка втекла через балкон разом з 7-річною сестричкою. Старшій доньці лікарі зашили рану, менша, на щастя, не постраждала.

Дітям довелось тікати через балкон на вулицю, а невдовзі й сама жінка вирвалась від чоловіка.

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Сам же нападник після сварки втік з місця злочину, але поліцейські завдяки вжитим заходам протягом декількох годин розшукали його на одній з вулиць Івано-Франківська та затримали. Чоловіку загрожує до 8 років в’язниці.

Діти тікали через балкон: в Івано-Франківську чоловік під час сварки порізав дружину та доньку / 4 фотографии

Джерело: ГУ Нацполіції в Івано-Франківській області

Фото: ГУ Нацполіції в Івано-Франківській області