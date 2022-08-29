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Факты / Украина

С завязанными руками и заклеенными глазами: на Черниговщине военный РФ держал женщину в плену

Малиновская Ангелина, редактор ленты
побиття згвалтування
Фото: Dreamstime

На Черниговщине будут судить военнослужащего России, который два дня удерживал связанную женщину в погребе без воды и пищи.

— По данным следствия, 28 марта во время оккупации армией РФ села Старый Быков Нежинского района обвиняемый жестоко обращался с местными жителями. Он отбирал у них мобильные телефоны и сбережения, — говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Угрожая расправой, он требовал информацию о расположении военнослужащих ВСУ.

— Не получив необходимых сведений, российский военный удерживал одну из местных женщин со связанными за спиной руками и заклеенными скотчем глазами в течение двух дней в погребе без воды и еды. При этом постоянно угрожал женщине физическим и сексуальным насилием, — подчеркнули в прокуратуре.

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Установлено, что преступник из 21 отдельной гвардейской мотострелковой бригады сухопутных войск РФ. В суд направлен обвинительный акт в отношении военнослужащего за нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

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Он объявлен в розыск.

Источник: Офис генерального прокурора

Фото: Офис генерального прокурора

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