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Факты / Происшествия

В результате обстрелов в Энергодаре отключился пятый энергоблок ЗАЭС

Юля Захарченко, редактор ленты
ЗАЕС під окупацією росії
Фото: Getty Images

В результате обстрелов российской армии Энергодара отключился пятый энергоблок Запорожской атомной электростанции.

По данным Энергоатома, повреждена линия резервного питания собственных нужд ЗАЭС-330 кВ. В переходном режиме произошло обесточивание неработающего второго энергоблока с запуском дизель-генераторов.

— Это уже второй раз за последние 10 дней преступные действия рашистов привели к отключению блока и обесточиванию станции, — подчеркнули в Энергоатоме.

По актуальным данным, шестой энергоблок продолжает работать в энергосистеме Украины и одновременно питает собственные потребности Запорожской АЭС. Украина пытается сделать все возможное для устранения повреждений инфраструктуры атомной электростанции.

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