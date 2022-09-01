В результате обстрелов в Энергодаре отключился пятый энергоблок ЗАЭС

Сентябрь, 01 в 9:43

В результате обстрелов российской армии Энергодара отключился пятый энергоблок Запорожской атомной электростанции.

По данным Энергоатома, повреждена линия резервного питания собственных нужд ЗАЭС-330 кВ. В переходном режиме произошло обесточивание неработающего второго энергоблока с запуском дизель-генераторов.

— Это уже второй раз за последние 10 дней преступные действия рашистов привели к отключению блока и обесточиванию станции, — подчеркнули в Энергоатоме.

По актуальным данным, шестой энергоблок продолжает работать в энергосистеме Украины и одновременно питает собственные потребности Запорожской АЭС. Украина пытается сделать все возможное для устранения повреждений инфраструктуры атомной электростанции.