Внаслідок обстрілів в Енергодарі відключився п’ятий енергоблок ЗАЕС
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Внаслідок обстрілів російської армії по Енергодару відключився п’ятий енергоблок Запорізької атомної електростанції.
За даними Енергоатому, пошкоджено лінію резервного живлення власних потреб ЗАЕС-330 кВ. У перехідному режимі сталося знеструмлення непрацюючого другого енергоблока із запуском дизель-генераторів.
– Це вже вдруге протягом останніх 10 днів злочинні дії рашистів призвели до відключення блока та знеструмлення станції, – наголосили в Енергоатомі.
За актуальними даними, шостий енергоблок продовжує працювати в енергосистемі України та одночасно живить власні потреби Запорізької АЕС. Україна намагається зробити все можливе для ліквідації пошкоджень інфраструктури атомної електростанції.
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