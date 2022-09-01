Внаслідок обстрілів в Енергодарі відключився п’ятий енергоблок ЗАЕС

Вересень, 01 в 9:43

Внаслідок обстрілів російської армії по Енергодару відключився п’ятий енергоблок Запорізької атомної електростанції.

За даними Енергоатому, пошкоджено лінію резервного живлення власних потреб ЗАЕС-330 кВ. У перехідному режимі сталося знеструмлення непрацюючого другого енергоблока із запуском дизель-генераторів.

– Це вже вдруге протягом останніх 10 днів злочинні дії рашистів призвели до відключення блока та знеструмлення станції, – наголосили в Енергоатомі.

За актуальними даними, шостий енергоблок продовжує працювати в енергосистемі України та одночасно живить власні потреби Запорізької АЕС. Україна намагається зробити все можливе для ліквідації пошкоджень інфраструктури атомної електростанції.