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Внаслідок обстрілів в Енергодарі відключився п’ятий енергоблок ЗАЕС

Юля Захарченко, редакторка стрічки
ЗАЕС під окупацією росії
Фото: Getty Images

Внаслідок обстрілів російської армії по Енергодару відключився п’ятий енергоблок Запорізької атомної електростанції.

За даними Енергоатому, пошкоджено лінію резервного живлення власних потреб ЗАЕС-330 кВ. У перехідному режимі сталося знеструмлення непрацюючого другого енергоблока із запуском дизель-генераторів.

– Це вже вдруге протягом останніх 10 днів злочинні дії рашистів призвели до відключення блока та знеструмлення станції, – наголосили в Енергоатомі.

За актуальними даними, шостий енергоблок продовжує працювати в енергосистемі України та одночасно живить власні потреби Запорізької АЕС. Україна намагається зробити все можливе для ліквідації пошкоджень інфраструктури атомної електростанції.

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