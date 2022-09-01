Сентябрь, 01 в 8:35

Энергодар Запорожской области находится под обстрелами армии Российской Федерации. Оккупанты ведут артобстрел заранее согласованного маршрута миссии МАГАТЭ из Запорожья к ЗАЭС.

Обновлено 1 сентября в 08:35. Мэр Энергодара Дмитрий Орлов отметил, что российские убийцы, обстреливающие утром Энергодар из минометов, автоматов и бьют снарядами, задействовали авиацию (над городом кружат вертолеты). Уже известно о погибших и раненых в результате обстрелов российской армии.

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– Поступает информация о попадании по жилым домам на улицам Центральная, Воинов-Интернационалистов, Курчатова, частных домах в пригороде, магазину, детских садах, – сообщил мэр Энергодара.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух отметил, что россияне ведут артобстрел заранее согласованного маршрута миссии МАГАТЭ из Запорожья к ЗАЭС. Передовая группа ООН не может продолжить движение по соображениям безопасности.

— Украина продолжает прилагать усилия для обеспечения безопасного доступа международной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Требуем от РФ прекратить провокации и предоставить беспрепятственный доступ МАГАТЭ к украинскому ядерному объекту, — призвал Старух.

Обновлено 1 сентября в 07:42. С 05:00 утра не прекращаются постоянные минометные обстрелы Энергодара. Слышны автоматные очереди, а также есть попадания по нескольким гражданским объектам. Есть пострадавшие, но выясняется точное количество.

— Известно о попадании в несколько гражданских объектов. Есть пострадавшие! Сколько именно, выясняем. Просим оставаться дома и обязательно соблюдать правило двух стен, — призвал мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

Обновлено 1 сентября в 07:12. По предварительным данным, зафиксировано попадание по некоторым объектам инфраструктуры. В результате обстрелов российских войск в некоторых районах Энергодара исчезло водоснабжение.

По состоянию на 1 сентября 07:12, сигнал воздушной тревоги звучит в Луганской (длится с 4 апреля 19:45), Херсонской, Кировоградской, Запорожской областях и Никопольском районе на Днепропетровщине.