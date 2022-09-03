Сентябрь, 03 в 18:26

В результате взрыва в Чернигове на выставке боеприпасов 3 сентября пострадали четверо детей, один из них в реанимации.

Обновлено в 18:26. Момент взрыва на Валу в Чернигове и первые секунды происходящего после этого попал на видео. Журналисты записывали интервью с соорганизатором благотворительной ярмарки Северный шарварок, когда произошел выстрел из гранатомета.

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Обновлено в 16:05. По данным мэра Чернигова Владислава Атрошенко, предарительно пострадали четверо детей и четверо взрослых получили ранения.

– Один ребенок в больнице в тяжелом состоянии. Все остальные после амбулаторного осмотра находятся дома, – уточнил он.

Обновлено в 15:10. Ручной противотанковый гранатомет сработал в руках 10-летнего мальчика, нажимающего на курок. Ребенка оглушило, сейчас он с мамой и 12-летним братом в травмпункте.

Еще один ребенок попал в реанимацию, сообщает Суспільне.

Спикер полиции области Наталья Слабеняк заявила, что это дело будет расследовать ГБР.

В пресс-службе Черниговского горсовета уточнили информацию о пострадавших:

– Трех несовершеннолетних детей и двух взрослых осмотрели медики, оказали всю необходимую помощь. Далее за их состоянием здоровья будут следить амбулаторно. Еще один ребенок в возрасте 2 лет госпитализирован в тяжелом состоянии.

Там также подчеркнули, что выставка боеприпасов возле художественного областного музея им. Галагана, где произошло чрезвычайное событие, организовано без каких-либо официальных разрешений, горсовет не получал уведомлений о его проведении.

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что в настоящее время выясняется происхождение опасных экспонатов, и заверил, что виновные будут наказаны.

14:02. В Чернигове раздался взрыв возле художественного музея, где проходила выставка боеприпасов. Предварительно, один из них сдетонировал.

Сейчас известно о двух травмированных детях.

Взрыв раздался около 13:30. На месте происшествия работают медики и спасатели.

Вскоре стало известно, что причиной травм стал ручной противотанковый гранатомет, который сработал.