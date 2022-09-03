Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина
Илья Нежигай |
Продолжение миссии МАГАТЭ на ЗАЭС и обстрелы Харькова: что происходит на 192-й день войны (онлайн)

Продолжение миссии МАГАТЭ на ЗАЭС и обстрелы Харькова: что происходит на 192-й день войны (онлайн)

Страны Группы семи (G7) согласовали план по введению ограничений на цены российской нефти. Это делается, чтобы снизить доходы России и ее способность “финансировать свою агрессивную войну”.

Перед этим российский монополист Газпром объявил, что не возобновит работу газопровода Северный поток в Европу 3 сентября, как планировалось ранее. Он не будет работать неопределенное время.

Миссия МАГАТЭ достигла договоренностей с россиянами, что два инспектора будут постоянно находиться на Запорожской АЭС. Гендиректор организации Рафаэль Гросси заявил, что целостность ЗАЭС была нарушена несколько раз и это недопустимо.

Вечером Белый дом направил запрос в Конгресс США для принятия выделения Украине дополнительной финпомощи в размере $11,7 млрд., а также $2 млрд. — на помощь в укреплении внутренних поставок энергоносителей, чтобы компенсировать влияние войны на мировой энергетический рынок.

Национальная полиция открыла 16 уголовных производств о фактах военных преступлений РФ в Херсонской области. В частности об обстрелах населенных пунктов, коллаборационной деятельности, присвоении и хищении имущества.

Оккупанты снова обстреляли Харьков, в результате разрушено помещение спортивного комплекса Локомотив. Вечером в городе снова раздавались взрывы.

За последние сутки украинские военные нанесли несколько ударов по российским складам на оккупированных территориях – уничтожено пять складов на Южнобужском направлении, заявляют в ВСУ.

С начала С конца
Прямая трансляция
00:12 - 03 сентября

Советник Офиса президента Алексей Арестович предположил, что в Херсонской области сейчас идут тяжелые бои, ведь армия РФ ввела в бой местные резервы.

В эфире Фейгин Live он рассказал, что это не означает, что украинские войска прекратили выполнять поставленные задачи и реализовывать замысел, который поставило командование.

– Мы не будем вдаваться в подробности. Основным содержанием происходящего являются удары по раскрытой инфраструктуре российских войск, — отметил Арестович.

Советник ОП подчеркнул, что оккупанты очень много суетятся, и поэтому ВСУ начали видеть то, чего раньше не могли.

– И вот, мы увидели, туда и полетело, – уточнил он.

Арестович говорит, что 1 сентября в результате атаки по вражескому плацдарму на правом берегу Херсонщины только с одного места вывезли три КамАЗа погибших в сторону России.

– Это только один удар, а их за сутки штук 10. Не все они по живой жиле, но мы можем представить, что там происходит, – рассказал советник ОП.

Он уточнил, что ежедневные потери россиян значительно выросли и составляют 300-350 человек убитыми. Больше всего – на Херсонском направлении.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
<1>
Знайшли помилку в тексті?
Помилка