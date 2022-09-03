Продолжение миссии МАГАТЭ на ЗАЭС и обстрелы Харькова: что происходит на 192-й день войны (онлайн)

Страны Группы семи (G7) согласовали план по введению ограничений на цены российской нефти. Это делается, чтобы снизить доходы России и ее способность “финансировать свою агрессивную войну”.

Перед этим российский монополист Газпром объявил, что не возобновит работу газопровода Северный поток в Европу 3 сентября, как планировалось ранее. Он не будет работать неопределенное время.

Миссия МАГАТЭ достигла договоренностей с россиянами, что два инспектора будут постоянно находиться на Запорожской АЭС. Гендиректор организации Рафаэль Гросси заявил, что целостность ЗАЭС была нарушена несколько раз и это недопустимо.

Вечером Белый дом направил запрос в Конгресс США для принятия выделения Украине дополнительной финпомощи в размере $11,7 млрд., а также $2 млрд. — на помощь в укреплении внутренних поставок энергоносителей, чтобы компенсировать влияние войны на мировой энергетический рынок.

Национальная полиция открыла 16 уголовных производств о фактах военных преступлений РФ в Херсонской области. В частности об обстрелах населенных пунктов, коллаборационной деятельности, присвоении и хищении имущества.

Оккупанты снова обстреляли Харьков, в результате разрушено помещение спортивного комплекса Локомотив. Вечером в городе снова раздавались взрывы.

За последние сутки украинские военные нанесли несколько ударов по российским складам на оккупированных территориях – уничтожено пять складов на Южнобужском направлении, заявляют в ВСУ.