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Факти / Надзвичайні події

У Чернігові на виставці боєприпасів пролунав вибух: поранено трьох дітей

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Вибух в Чернігові
Фото: Суспільне

Внаслідок вибуху у Чернігові на виставці боєприпасів 3 вересня постраждало троє дітей.

Оновлено о 15.10. Ручний протитанковий гранатомет спрацював у руках 10-річного хлопчика, який натискав на курок. Дитину оглушило, зараз він з мамою та 12-річним братом у травмпункті.

Ще одна дитина потрапила до реанімації.

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14.02. У Чернігові пролунав вибух біля художнього музею, де проходила виставка боєприпасів. Попередньо, один з них здетонував.

Наразі відомо про двох травмованих дітей.

Вибух пролунав близько 13:30. На місці події працюють медики та рятувальники.

Згодом стало відомо, що причиною травмувань став ручний протитанковий гранатомет, який спрацював.

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Джерело: Суспільне
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