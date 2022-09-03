У Чернігові на виставці боєприпасів пролунав вибух: поранено трьох дітей
Фото: Суспільне
Внаслідок вибуху у Чернігові на виставці боєприпасів 3 вересня постраждало троє дітей.
Оновлено о 15.10. Ручний протитанковий гранатомет спрацював у руках 10-річного хлопчика, який натискав на курок. Дитину оглушило, зараз він з мамою та 12-річним братом у травмпункті.
Ще одна дитина потрапила до реанімації.
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14.02. У Чернігові пролунав вибух біля художнього музею, де проходила виставка боєприпасів. Попередньо, один з них здетонував.
Наразі відомо про двох травмованих дітей.
Вибух пролунав близько 13:30. На місці події працюють медики та рятувальники.
Згодом стало відомо, що причиною травмувань став ручний протитанковий гранатомет, який спрацював.