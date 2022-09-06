Сентябрь, 06 в 12:21

Российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В результате вражеской атаки возник сильный пожар на нефтебазе.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. Он также обнародовал видео того, как пожарники тушат пламя на месте прилета в Кривом Роге.

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В Офисе генпрокурора добавили, что гражданское население в результате обстрелов Кривого Рога не пострадало.

В то же время в ночь на 6 сентября оккупанты нанесли удар со ствольной артиллерии по городу Никополь Днепропетровской области. В результате обстрела осколочные ранения получили два местных жителя, их госпитализировали.

Повреждены дома, детсад, школа, центр творчества, спортивный клуб, помещение магазина и банка, автомобили горожан и линии электропередач.

В Кривом Роге в результате вражеского ракетного удара возник сильный пожар на нефтебазе / 3 фотографии

Напомним, утром 6 сентября воздушная тревога звучала во всех регионах Украины. После сирен о звуках взрывов сообщалось в четырех областях.

Уже известно, что утром 6 сентября российские войска попали в центральную часть Киевского района Харькова.

Глава областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что в результате вражеских обстрелов была разрушена многоэтажка в центре города.

Больше о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.

Фото: Офис генпрокурора