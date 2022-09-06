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Факти / Надзвичайні події

У Кривому Розі внаслідок ворожого ракетного удару виникла сильна пожежа на нафтобазі

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
У Кривому Розі внаслідок ворожого ракетного удару виникла сильна пожежа на нафтобазі

Російські війська завдали ракетного удару по Кривому Розі. Внаслідок ворожої атаки виникла сильна пожежа на нафтобазі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, зараз на місці працюють вогнеборці та пожежний потяг. Масштаби руйнувань та інформація про постраждалих з’ясовуються.

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Нагадаємо, вранці 6 вересня повітряна тривога лунала в усіх регіонах України. Після сирен про звуки вибухів повідомляли у чотирьох областях.

Вже відомо, що зранку 6 вересня російські війська поцілили в центральну частину Київського району Харкова.

Керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що внаслідок ворожого обстрілу було зруйновано багатоповерхівку в центрі міста.

Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.

Фото: Валентин Резніченко

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