Люди идут по туннелям пешком: в Харькове остановилось метро

Сентябрь, 11 в 23:00

В Харькове остановилось метро из-за перебоев с электроснабжением в результате ракетных ударов российской армии по объектам критической инфраструктуры, в частности, по Харьковской ТЭЦ-5.

Люди вынуждены идти по туннелям пешком, чтобы выйти из Харьковского метро. По словам машиниста поезда, за 40 лет его работы подобная ситуация происходит впервые.

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Вечером российская армия ударила ракетами по Харьковской ТЭЦ-5, в результате чего на территории города и других областях Украины начался массовый сбой электроснабжения.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что это очередное проявление терроризма Российской Федерации и желание массово оставить украинцев без электричества и теплоснабжения. По мнению Подоляка, это трусливый ответ российской армии за бегство с поля боя.