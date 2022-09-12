Люди йдуть тунелями пішки: у Харкові зупинилося метро

Вересень, 11 в 23:00

У Харкові зупинилося метро через перебої з електропостачанням внаслідок ракетних ударів російської армії по об’єктах критичної інфраструктури, зокрема, по Харківській ТЕЦ-5.

Люди вимушені йти тунелями пішки, щоб вийти з Харківського метро. За словами машиніста потяга, за 40 років його роботи подібна ситуація відбувається вперше.

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Ввечері російська армія вдарила ракетами по Харківській ТЕЦ-5, внаслідок чого на території міста та в інших областях України розпочався масовий збій електропостачання.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що це черговий прояв тероризму Російської Федерації та бажання масово залишити українців без електрики та теплопостачання. На думку Подоляка, це боягузлива “відповідь” російської армії за втечу з поля бою.