Месть РФ за успехи ВСУ? После взрывов по Украине в нескольких городах исчез свет

Сентябрь, 11 в 20:22

После взрывов в ряде областей Украины в нескольких городах исчез свет. Сообщается о проблемах с электричеством: Харьков, Сумы и область, Днепропетровская область, Полтавская область, Кременчуг. Затем в Донецкой и Запорожской области также появились проблемы с электроэнергией.

В некоторых микрорайонах Полтавы нет водоснабжения, сообщают журналисты. Некоторые местные жители говорят об отсутствии электроснабжения.

Также жители Харькова сообщают об отсутствии света в разных районах города. Отсутствует электроснабжение и в Краматорске.

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Россия хочет отомстить?

Дергачевский городской совет сообщает о российском ударе по Харьковской области по объекту критической инфраструктуры, в результате чего возникло обесточивание общины.

В Сумской области упало напряжение в электросети, сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий. Он порекомендовал по возможности выключить электроприборы и другую бытовую технику для избежания ее повреждения.

— Электросистема области остается нестабильной из-за разрушения в результате вражеских бомбардировок в марте. Также возможны атаки российско-фашистских войск по объектам энергообеспечения в Украине, – предупредил глава Сумской ОВА.

Мер Харькова Игорь Терехов сообщил об ударе по инфраструктурному объекту города, в результате чего во многих районах пропал свет. По этой же причине в тех же районах нет и воды — не работают насосы, подтвердил Терехов.

— Это подлая и циничная месть российского агрессора за успехи нашей армии на фронте, в частности, в Харьковской области. Наши специалисты и коммунальщики уже работают над устранением тех повреждений, которые нанес враг по городу. Агрессор подлый, он с самого начала был нацелен на уничтожение нас как нации, но мы победим — доказано ВСУ, — считает мэр Харькова.

Украина со всем справится

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщил, что свет и водоснабжение на территории области скоро восстановят – энергетики уже работают.

Глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко призвал жителей городов, где работает электричество, зарядить мобильные телефоны и павербанки на всякий случай.

Однако руководитель Офиса президента Андрей Ермак убежден, что Украина справится со всем, несмотря на попытки врага.