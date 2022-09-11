Помста РФ за успіхи ЗСУ? Після вибухів по Україні у декількох містах зникло світло

Вересень, 11 в 20:22

Після вибухів у низці областей України у декількох містах зникло світло. Повідомляють про проблеми з електрикою: Харків, Суми та область, Дніпропетровська область, Полтавська область, Кременчук. Згодом у Донецькій і Запорізькій області також з’явились проблеми з електроенергією.

У деяких мікрорайонах Полтави відсутнє водопостачання, повідомляють журналісти. Деякі місцеві жителі кажуть про відсутність електропостачання.

Також жителі Харкова повідомляють про відсутність світла у різних районах міста. Відсутнє електропостачання й у Краматорську.

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