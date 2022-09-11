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Помста РФ за успіхи ЗСУ? Після вибухів по Україні у декількох містах зникло світло

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Помста РФ за успіхи ЗСУ? Після вибухів по Україні у декількох містах зникло світло
Фото: Depositphotos

Після вибухів у низці областей України у декількох містах зникло світло. Повідомляють про проблеми з електрикою: Харків, Суми та область, Дніпропетровська область, Полтавська область, Кременчук. Згодом у Донецькій і Запорізькій області також з’явились проблеми з електроенергією.

У деяких мікрорайонах Полтави відсутнє водопостачання, повідомляють журналісти. Деякі місцеві жителі кажуть про відсутність електропостачання.

Також жителі Харкова повідомляють про відсутність світла у різних районах міста. Відсутнє електропостачання й у Краматорську.

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Дергачівська міська рада повідомляє про російський удар по Харківській області по об‘єкту критичної інфраструктури, внаслідок чого виникло знеструмлення громади.

У Сумській області впала напруга в електромережі, повідомив очільник ОВА Дмитро Живицький. Він порекомендував за можливості вимкнути електроприлади та іншу побутову техніку для уникнення її пошкодження.

– Електросистема області залишається нестабільною через руйнування внаслідок ворожих бомбардувань у березні. Також можливі атаки російсько-фашистських військ по об’єктам енергозабезпечення в Україні, – попередив очільник Сумської ОВА.

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