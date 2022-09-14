Работает ПВО: в Одесской области взрывы во время воздушной тревоги
В Одесской области прогремела серия мощных взрывов во время воздушной тревоги почти по всей территории Украины. По предварительным данным, работают системы противовоздушной обороны.
– Одесщина. Слышны взрывы. Работает ПВО, – говорится в сообщении Telegram-канала Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами.
По состоянию на 14 сентября 17:31, сигнал воздушной тревоги раздается почти по всем областям Украины, кроме Крыма.
В частности, опасность ракетных ударов остается в Луганской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской, Одесской, Винницкой, Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской и Волынской областей.