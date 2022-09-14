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Факты / Происшествия

Работает ПВО: в Одесской области взрывы во время воздушной тревоги

Юля Захарченко, редактор ленты
Работает ПВО: в Одесской области взрывы во время воздушной тревоги
Фото: Depositphotos

В Одесской области прогремела серия мощных взрывов во время воздушной тревоги почти по всей территории Украины. По предварительным данным, работают системы противовоздушной обороны.

– Одесщина. Слышны взрывы. Работает ПВО, – говорится в сообщении Telegram-канала Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами.

По состоянию на 14 сентября 17:31, сигнал воздушной тревоги раздается почти по всем областям Украины, кроме Крыма.

В частности, опасность ракетных ударов остается в Луганской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской, Одесской, Винницкой, Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской и Волынской областей.

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