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Факти / Надзвичайні події

Працює ППО: в Одеській області вибухи під час повітряної тривоги

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Працює ППО: в Одеській області вибухи під час повітряної тривоги
Фото: Depositphotos

В Одеській області прогриміла серія потужних вибухів під час повітряної тривоги майже по всій території України. За попередніми даними, працюють системи протиповітряної оборони.

– Одещина. Чутно вибухи. Працює ППО, – йдеться у повідомленні Telegram-каналу Збройні сили України. Війна з окупантами.

Станом на 14 вересня 17:31, сигнал повітряної тривоги лунає майже по всіх областях України, крім Криму.

Зокрема, небезпека ракетних ударів залишається у Луганській, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Одеській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській і Волинській областях.

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