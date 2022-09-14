Вересень, 14 в 17:31

В Одеській області прогриміла серія потужних вибухів під час повітряної тривоги майже по всій території України. За попередніми даними, працюють системи протиповітряної оборони.

– Одещина. Чутно вибухи. Працює ППО, – йдеться у повідомленні Telegram-каналу Збройні сили України. Війна з окупантами.

Станом на 14 вересня 17:31, сигнал повітряної тривоги лунає майже по всіх областях України, крім Криму.

Зокрема, небезпека ракетних ударів залишається у Луганській, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Одеській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській і Волинській областях.