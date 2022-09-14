В Кривом Роге раздались мощные взрывы: россияне нанесли ракетные удары
Подтверждено
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В Кривом Роге раздалась серия мощных взрывов во время воздушной тревоги почти по всей территории Украины. Местные жители сообщают, что было слышно не менее трех взрывов в городе.
Обновлено 14 сентября в 17:28. Сообщается, что в Кривом Роге возникли проблемы со связью после взрывов.
Обновлено 14 сентября в 17:08. Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил, что по городу нанесли ракетные удары.
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— Кривой Рог – ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети, — подчеркнул Вилкул.