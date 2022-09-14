Сентябрь, 14 в 17:08

В Кривом Роге раздалась серия мощных взрывов во время воздушной тревоги почти по всей территории Украины. Местные жители сообщают, что было слышно не менее трех взрывов в городе.

Обновлено 14 сентября в 17:28. Сообщается, что в Кривом Роге возникли проблемы со связью после взрывов.

Обновлено 14 сентября в 17:08. Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил, что по городу нанесли ракетные удары.

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