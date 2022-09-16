Може бути гірше за Бучанську трагедію: омбудсмен про масові поховання в Ізюмі

Вересень, 16 в 16:13

За кількістю загиблих звільнений Ізюм на Харківщині може перевищувати трагедію Бучі на Київщині. Про це заявив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко.

За його словами, наразі в Ізюмі розпочалася ексгумація тіл на локаціях масового поховання, де знайшли щонайменше 450 могил поки що невідомих людей.

– Зараз ми працюємо над ексгумацією тіл військовослужбовців. Потім тіла будуть передані експертам для подальшої ідентифікації осіб загиблих. На жаль, це тільки початок нашої роботи тут, скільки локацій ще буде знайдено на деокупованих територіях, поки що невідомо. Але сувора реальність вказує на те, що кількість загиблих в Ізюмі може в рази перевищувати Бучанську трагедію, – вважає він.

Омбудсмен розповів, що одну з локацій вони знайшли завдяки відео, яке у вільний доступ виклали російські окупанти.

Зараз дивляться

Для безпечної ексгумації територію було зачищено, оскільки зберігалася висока ймовірність мінної небезпеки. За словами Олега Котенка, він перебуває на посаді з кінця травня та бачить подібне вперше.