Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

Избил жену лопаткой для обуви и требовал совершить самоубийство: киевлянину грозит до 5 лет

Валентина Летяк, редактор ленты
Киянина, який знущався над дружиною, судитимуть
Фото: Нацполиция

Издевающегося над женой киевлянина будут судить по трем статьям Уголовного кодекса – угроза убийством, нанесение легких телесных повреждений и незаконное лишение свободы. Совокупно ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Во время семейной ссоры, которая произошла еще в июле этого года в доме на проспекте Георгия Гонгадзе, мужчина закрылся в квартире с женой, избил ее металлической лопаткой для обуви, а затем сделал петлю на потолке и, угрожая ножом, требовал покончить с собой.

Тогда жизнь женщине спасли случайные прохожие, услышавшие крики и вызвавшие полицию.

Сейчас смотрят

Правоохранители выяснили, что киевлянка приехала к мужу для решения вопроса о разводе, но мирного разговора не вышло.

Киянина, який знущався над дружиною, судитимуть

Следователи Подольского управления полиции задержали мужчину и сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 129, ч. 1 ст. 125 и ч. 2 ст. 146 УКУ.

Расследование завершено, материалы дела вместе с обвинительным актом направлены в суд.

Читайте
Не нужно молчать о насилии: что изменит ратификация Стамбульской конвенции

Источник: Нацполиция
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка