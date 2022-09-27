Избил жену лопаткой для обуви и требовал совершить самоубийство: киевлянину грозит до 5 лет
Издевающегося над женой киевлянина будут судить по трем статьям Уголовного кодекса – угроза убийством, нанесение легких телесных повреждений и незаконное лишение свободы. Совокупно ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Во время семейной ссоры, которая произошла еще в июле этого года в доме на проспекте Георгия Гонгадзе, мужчина закрылся в квартире с женой, избил ее металлической лопаткой для обуви, а затем сделал петлю на потолке и, угрожая ножом, требовал покончить с собой.
Тогда жизнь женщине спасли случайные прохожие, услышавшие крики и вызвавшие полицию.
Правоохранители выяснили, что киевлянка приехала к мужу для решения вопроса о разводе, но мирного разговора не вышло.
Следователи Подольского управления полиции задержали мужчину и сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 129, ч. 1 ст. 125 и ч. 2 ст. 146 УКУ.
Расследование завершено, материалы дела вместе с обвинительным актом направлены в суд.